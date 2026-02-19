Icona app
TV

Mission Impossible – Rogue Nation: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Mission Impossible – Rogue Nation: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Rogue Nation, il film d’azione diretto da Christopher McQuarrie uscito nel 2015 e con protagonista ancora una volta Tom Cruise. Si tratta del quinto film che fa riferimento alla saga di Mission Impossible, per cui è il quinto capitolo che sceglie come protagonista l’agente Ethan Hunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

La trama

La nuova avventura dell’agente Ethan Hunt lo vede nuovamente operativo sul fronte terroristico. L’agente della IMF ha scoperto che un gruppo di terroristi vuole acquistare un gas nervino, motivo per cui si mette sulle loro tracce. Il suo obiettivo è quello di stanare l’attività criminale internazionale di recente fondazione che risponde al nome de Il Sindacato. Eppure quelle indagini lo portano a capire perché la CIA fino a quel momento non aveva mai sentito parlare di loro. Perché Il Sindacato non è un gruppo criminale come tanti, ma è composto da spie ben addestrate e soprattutto rinnegate, che hanno sete di vendetta e vogliono riscattarsi. Il loro obiettivo è creare un programma che possa intimorire la civiltà così come la conosciamo. L’IMF è in difficoltà e non può lavorare a quel caso da sola, per cui unisce la forza con la CIA. Ma a sua volta l’organizzazione fa fuori più membri tra cui Ethan Hunt, perché pare che ci siano uomini che vogliono la sua testa. Ma l’agente non sa stare con le mani in mano e neppure lo vuole. Quindi gioca in solitaria, o meglio non del tutto, perché riunisce sotto il suo comando una squadra speciale con l’aiuto del collega William Brendt e di Isla Faust.

Mission Impossible – Rogue Nation: il cast

Dopo aver illustrato la trama, vediamo quali attori fanno parte del cast di Mission Impossible – Rogue Nation. Abbiamo già anticipato che il protagonista è ancora una volta Tom Cruise, che interpreta l’agente Ethan Hunt. Ecco di seguito gli attori e i personaggi che interpretano:

  • Tom Cruise: Ethan Hunt
  • Jeremy Renner: William Brandt
  • Simon Pegg: Benji Dunn
  • Rebecca Ferguson: Ilsa Faust
  • Ving Rhames: Luther Stickell
  • Alec Baldwin: Alan Hunley
  • Sean Harris: Solomon Lane
  • Simon McBurney: Attlee
  • Zhang Jingchu: Lauren
  • America Olivo: Turandot
  • Jens Hultén: Janik “Dottore delle Ossa” Vinter
  • Tom Hollander: Primo Ministro inglese

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Mission Impossible – Rogue Nation? Il film, come già anticipato, va in onda stasera – giovedì 19 febbraio 2026 – in prima serata, ore 21,20, su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
