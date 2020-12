Tom Cruise furioso sul set, l’audio rubato: “Se lo rifate siete licenziati”

Tom Cruise furioso sul set di Mission Impossible 7

Tensione alle stelle sul set di Mission Impossible 7. Secondo un audio pubblicato dal tabloid inglese Sun, Tom Cruise è andato su tutte le furie e ha urlato contro due membri della troupe rei di essere troppo vicini e di non rispettare i protocolli anti-Covid.

“A Hollywood stanno ricominciando a fare film grazie a noi! Ogni notte sono al telefono con executive e produttori e compagnie assicurative che ci prendono da modello. Non fermiamo questo film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati… Volete dire voi alla gente che sta perdendo la propria casa, che non ha cibo da mettere sulla tavola o soldi per mandare i figli al college perché la nostra industria è ferma?”, si sente nella registrazione audio poi finita in rete. Secondo il Sun, l’attore è andato su tutte le furie quando ha visto due membri della troupe sedere vicini al computer.

Negli ultimi mesi Tom Cruise è stato impegnato sul set di un nuovo capitolo della saga cinematografica e alcune scene sono state girate a Roma. L’attore sa bene che un focolaio potrebbe rallentare ulteriormente l’uscita del film: la sua realizzazione era stata già interrotta a febbraio durante il lockdown per il coronavirus. Le riprese sono ricominciate a settembre tra Italia, Norvegia e Inghilterra, e interrotte di nuovo a ottobre dopo che a Roma un membro della troupe era risultato positivo. Da qui la rabbia dell’attore, che sarebbe stato registrato negli studi della Warner Bros a Leavesden, vicino a Londra.

