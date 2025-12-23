Miracolo nella 34ª strada: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, su Italia 1 va in onda il film Miracolo nella 34a strada. Un grande cult che Mediaset ripropone a pochi giorni da Natale, così come alla Vigilia è irrinunciabile l’appuntamento con Una poltrona per due. Il film del 1994 è diretto da Les Mayfield e vede protagonista Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. È un remake del celebre film Il miracolo della 34ª strada del 1947 diretto da George Seaton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è la storia di una bambina molto speciale, Susan (Mara Wilson), che fa fatica a credere a Babbo Natale. Tutto ha inizio quando, il giorno del ringraziamento, l’uomo che doveva travestirsi da Santa Claus per fare le foto con i bambini in un centro commerciale, viene licenziato perché ubriaco. A sostituirlo sarà il signor Kris Kringle (Richard Attenborough), assunto dalla signora Dorey Walker (Elizabeth Perkins), direttrice del marketing e madre di Susan. L’anziano sostiene di essere il vero Babbo Natale e, tra tutti, cerca di convincere anche la piccola protagonista.

Una sera, la bambina gli confessa che vorrebbe tanto avere un papà, un fratellino e una casa. Così, Kris la rassicura, dicendole che se comincerà a credere in lui, i suoi desideri saranno finalmente esauditi. Ma la concorrenza a New York non si ferma neppure a Natale e gli altri grandi magazzini decidono di screditare il signor Kringle, fino a farlo arrestare e poi rinchiudere in una clinica psichiatrica.

Dorey si impegna per aiutarlo, assumendo un avvocato, Bryan (Dylan McDermott), e battendosi per dimostrare che in realtà Babbo Natale esiste davvero. Proprio quando la causa sembra concludersi nel peggiore dei modi, interviene la piccola Susan, che convince il giudice a scagionare l’anziano. Mentre tutti sono felici per la sentenza, il Natale è alle porte e la bambina non ha ancora visto i suoi sogni avverarsi… Riuscirà il signor Kringle a regalarle ciò che tanto desidera?

Miracolo nella 34ª strada: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Miracolo nella 34a strada? Protagonisti attori molto amati come Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Jane Leeves, Mara Wilson, Joss Ackland, Ron Beattie, Simon Jones, William Windom, Robert Prosky, Joe Pentangelo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Richard Attenborough: Kris Kringle

Mara Wilson: Susan Elizabeth Walker

Elizabeth Perkins: Dorey Walker

Dylan McDermott: Bryan Bedford

J. T. Walsh: Ed Collins

Joss Ackland: Victor Lanbergh

James Remar: Jack Duff

Jane Leeves: Alberta Leonard

Simon Jones: Donald Shellhammer

William Windom: C.F. Cole

Robert Prosky: Giudice Henry Harper

Kathrine Narducci: madre

Mary McCormack: Myrna Foy

Jack McGee: Tony Falacchi

Allison Janney: cliente magazzini Cole

Streaming e tv

Come fare per vedere Miracolo nella 34a strada in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – 23 dicembre 2025 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.