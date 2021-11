Minions: trama, doppiatori italiani e streaming del film

Questa sera, 27 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions, film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Il film è uno spin-off/prequel dei film Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Cattivissimo me 3 e vede come protagonisti i minions, personaggi creati da Sergio Pablos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I minions sono esistiti fin dall’alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone “più cattivissimo” al mondo. Evoluti da organismi unicellulari, i minions sbarcano sulla terraferma, si fanno assumere da un T-Rex, ma nel prendere una banana lo fanno accidentalmente scivolare su un masso e cadere in un vulcano. Poi si mettono al servizio di un uomo delle caverne, ma sostituiscono la sua clava con un acchiappamosche e il cavernicolo, indifeso, viene sbranato da un orso delle caverne. Ci provano nuovamente in Egitto, ma schiacciano per sbaglio il faraone con una piramide, provocano l’incenerimento del Conte Dracula e successivamente centrano Napoleone con una cannonata. Decidono quindi di isolarsi dal mondo e cominciare una nuova vita nell’Artide. All’inizio la loro vita in isolamento dal resto del mondo sembra perfetta, ma ben presto si accorgono che la mancanza di un padrone da servire fa mancare loro una ragione di vita, facendoli morire di noia. Qualche tempo prima del 1968 il minion Kevin decide di partire alla ricerca di un nuovo padrone.

Minions: doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Minions, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Di seguito l’elenco completo:

Pierre Coffin: Bob, Stuart, Kevin, i Minions

Luciana Littizzetto: Scarlett Sterminator

Fabio Fazio: Herb Sterminator/Blerb

Riccardo Rossi: Walter Nelson

Selvaggia Lucarelli: Madge Nelson

Monica Ward: Tina Nelson

Roberto Stocchi: Walter Nelson Jr.

Ralph Palka: Professor Flux

Roberta Pellini: Elisabetta II del Regno Unito

Max Giusti: Gru

Stefano Macchi: Fabrice

Manfredi Aliquò: Consigliere Reale

Paolo Buglioni: Guardia della Corona

Paolo De Santis: Speaker VNC

Oreste Baldini: Reporter TV Britannico

Alberto Angela: Voce Narrante

Streaming e tv

Dove vedere Minions in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.