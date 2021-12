Mia moglie è un fantasma: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Mia moglie è un fantasma (Blithe Spirit), film del 2020 diretto da Edward Hall. La pellicola è tratta dalla commedia di Noël Coward Spirito allegro, già riadattata da David Lean nel film omonimo del 1945. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per documentarsi in preparazione di un libro che intende scrivere, Charles Condomine partecipa a una seduta spiritica condotta dall’eccentrica sensitiva Madame Arcati. Benché Charles con sua moglie Ruth e i loro ospiti, i coniugi Bradman, siano decisamente scettici sull’esperimento. Charles sente la voce della sua prima moglie defunta, Elvira, che poi gli compare nel corso della notte. Tuttora innamorata, Elvira compie una serie di “dispetti” alla donna che ha preso il suo posto mentre studia il modo di farsi raggiungere nell’aldilà dall’inconsapevole consorte, con il risultato di finire per uccidere Ruth.

Mia moglie è un fantasma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mia moglie è un fantasma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dan Stevens: Charles Condomine

Leslie Mann: Elvira Condomine

Isla Fisher: Ruth Condomine

Judi Dench: Madam Arcati

Emilia Fox: Violet Bradman

Julian Rhind-Tutt: dott. George Bradman

Adil Ray: Mandeep Singh

Michele Dotrice: Edna

Aimee-Ffion Edwards: Edith

Dave Johns: Howard

Simon Kunz: Henry Mackintosh

Streaming e tv

Dove vedere Mia moglie è un fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.