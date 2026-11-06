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Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 novembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 novembre

Questa sera, venerdì 6 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In Italia circolano numerose auto con targhe straniere, il boom riguarda quelle con targa polacca, circa 70 mila veicoli. Molti di questi mezzi non sono mai usciti dall’Italia, ma vengono reimmatricolati per pagare assicurazioni decisamente più basse. Non si tratta di un’operazione illegale, lo diventa quando le società oltreconfine non esistono e quindi bollo, multe e assicurazioni non hanno alcuna validità. Ora anche la Polonia prepara una stretta su controlli tecnici e revisioni per bloccare questo fenomeno. Ne parla Federico Ruffo in “Mi Manda RaiTre” stasera.

Obiettivo, poi, sul prosciutto crudo, una delle eccellenze della tradizione culinaria italiana. Quelli che hanno il marchio Dop seguono un disciplinare ben preciso per diventare il prodotto amato e consumato anche all’estero: gli inviati di “Mi Manda RaiTre” hanno indagato tutte le fasi della lavorazione per verificare la qualità del prodotto, a partire dagli allevamenti fino alla stagionatura.

Sempre per l’alimentazione, la panatura è una delle basi dei prodotti “pronti a cuocere”, usata per carne, pesce, verdure. Protegge il cibo e lo mantiene morbido, ma spesso questo tipo di coperture sono piene di aromi, additivi e ingredienti aggiuntivi e la loro quantità supera spesso quella del prodotto che ricoprono. Gli inviati di “Mi Manda RaiTre”, inoltre, hanno seguito le ispezioni dei Nas dei Carabinieri per verificare le condizioni e le norme igieniche delle cucine che preparano i cibi per il “delivery”, con un focus anche sugli “zainetti” usati dai rider per il trasporto.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Peter Gomez, direttore Ilfattoquotidiano.it; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina Chi viene a Cena”; Oscar Farinetti, imprenditore; Lorenzo Rizzieri, macellaio ed esperto di carni.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Rai Tre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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