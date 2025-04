Messa di Pasqua 2025 streaming e diretta tv: dove vederla, oggi, domenica 20 aprile

La Santa Messa di Pasqua 2025 va in onda oggi, 20 aprile 2025, domenica di Pasqua della Risurrezione del Signore, dalla Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10.30, presieduta dal cardinal Angelo Comastri. A seguire, alle ore 12, la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Ma dove seguire in diretta televisiva e live streaming la Messa? Di seguito vi indichiamo tutti i canali a disposizione.

In TV

La domenica di Pasqua 2025 riunisce tantissimi religiosi e la Messa per l’occasione viene trasmessa in diretta sia su Rai 1 che su TV2000, ma anche su Canale 5. Appuntamento alle ore 10.30. Per seguire la diretta di Viale Mazzini in chiaro basterà sintonizzarsi sul primo canale. Come? Pigiando il tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 101 della pay-tv di Sky. Invece, per seguire la messa in diretta su TV2000, basterà cliccare sul tasto 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 di Tivusat o infine al tasto 157 di Sky. Diretta anche su Canale 5, al tasto 5 del digitale terrestre.

Messa di Pasqua 2025 streaming

E chi invece vuole seguire la funzione religiosa in diretta streaming può accedere ai contenuti gratuiti di RaiPlay. La piattaforma consente di seguire in diretta ciò che accade in TV tramite registrazione e/o login. Una volta effettuato questo passaggio è possibile selezionare il canale che vi interessa e seguire tutto in diretta sia tramite desktop che via app. Anche TV2000 mette a disposizione il suo servizio gratuito in streaming attraverso la propria piattaforma. Diretta inoltre su Mediaset Infinity e sui profili social di Vatican News.