Messa in tv 22 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 22 febbraio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 22 febbraio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 22 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi. Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi

Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 19 – Santa Messa