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Messa in tv 12 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

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AGF
di Antonio Scali
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Messa in tv 12 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 12 aprile 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 12 aprile.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 12 aprile 2026, alle ore 11 dall’Abbazia di San Martino Al Cimino (Viterbo). Questa II domenica di Pasqua è chiamata anche Domenica in Albis ed è dedicata alla Divina Misericordia. Alle 12 poi il Regina Coeli di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 il Regina Coeli, la preghiera che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus, con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dall’Abbazia di San Martino Al Cimino
Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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