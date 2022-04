Messa di Pasqua 2022 e Benedizione Urbi et Orbi: a che ora inizia e streaming

Questa mattina, domenica 17 aprile 2022, Papa Francesco celebra la Messa della Pasqua 2022, un appuntamento importantissimo per i fedeli di tutto il mondo. Ma a che ora parte la funzione e dove si svolge? Inoltre, dove è possibile seguirla in diretta televisiva e live streaming? Prima di tutto chiariamo l’orario della messa pasquale che parte alle ore 10:00 dalla Basilica di San Pietro e che precede la benedizione Urbi et Orbi. Quest’ultima si svolge alle ore 12:00. Di seguito vi spieghiamo come seguire in diretta la funzione religiosa con Papa Francesco.

In Tv

La celebrazione solenne nel giorno della Resurrezione di Gesù viene trasmessa in chiaro sia dalla Rai che da TV2000. Per quanto riguarda la Rai, è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Viale Mazzini, quindi pigiare il tasto 1 del telecomando, oppure il tasto 501 per la versione HD e ancora il tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa, la celebrazione viene trasmessa in diretta TV anche tramite TV2000. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 28 del digitale terrestre, oppure al tasto 18 di Tivusat, così come al tasto 157 per Sky.

Messa di Pasqua 2022 con Papa Francesco live streaming

Ma la Messa di Pasqua può essere seguita anche in live streaming grazie al servizio di RaiPlay. Attraverso la piattaforma, è possibile accedere gratuitamente – previa registrazione – ai contenuti della Rai. Dopo registrazione o login, è possibile quindi selezionare il canale di riferimento e seguire la diretta streaming sia da desktop che via app. Anche TV2000 offre un servizio streaming gratuito tramite la propria piattaforma. Bisognerà semplicemente accedere alla sezione Live per seguire in diretta la funzione religiosa.

La programmazione di Pasqua

Ora che abbiamo scoperto dove vedere in diretta streaming la Messa di Pasqua 2022, vediamo quali sono gli appuntamenti in televisione fino al lunedì dell’Angelo. Per la domenica di Pasqua è previsto un doppio appuntamento televisivo: il primo, già menzionato, con la messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi. Il secondo riguarda il Culto Evangelico di Pasqua su Rai 2. Per il Lunedì dell’Angelo, invece, è prevista la diretta su TV2000 del Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.