A che ora inizia la Messa di Capodanno 2022 con Papa Francesco: orario inizio su Rai 1 e Tv2000

A che ora inizia la Messa di Capodanno di oggi, 1 gennaio 2022, con Papa Francesco? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 10 per ringraziare Dio per il nuovo anno, sperando che questo 2022 sia davvero l’anno della rinascita e della ripartenza. Una Santa Messa importante, presieduta da Papa Francesco, che cade in occasione della Giornata Mondiale per la Pace e della Festa di Maria Madre di Dio, che si svolgono il 1 gennaio di ogni anno. Sarà possibile seguire la Messa di Capodanno 2022 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, a partire dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus.

Messe Papa Francesco

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa di Capodanno 2022 in occasione della Festa di Maria madre di Dio e della Giornata Mondiale della Pace, ma quali sono le Messe con Papa Francesco in questi giorni di festività, gli orari e i canali tv? Ecco tutte le informazioni.

Sabato 1 gennaio

Rai 1 – Tv2000

10.00 Messa festa di Maria madre di Dio

12.00 Angelus da piazza san Pietro

Domenica 2 gennaio

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza san Pietro