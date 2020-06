Meluzzi e il Coronavirus “falsa pandemia”

Il Coronavirus è una “falsa pandemia”, e i malati negli ospedali sono stati “pompati con terapie sbagliate”: fanno discutere le frasi pronunciate ieri nel corso del programma di Canale 5 ‘Non è la D’Urso’ da Alessandro Meluzzi. Intervenuto dopo il ministro della Salute Roberto Speranza e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il professore ha rilanciato alcune teorie complottistiche sul Covid-19 (qui il video della puntata). “Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Ora – ha affermato – bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia. Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali, non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta”.

Barbara D’Urso ha prontamente preso le distanze dalle posizioni espresse da Meluzzi. “Io non sono d’accordo con quello che stai dicendo. Falsa pandemia – ha detto la conduttrice – mi rifiuto di ascoltarlo. Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche i ragazzi”. Una replica non si è fatta attendere. Meluzzi ha affermato che le persone ricoverate in realtà fossero “Pompate con terapie sbagliate e con l’ossigeno”. “Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Ci sono state terapie sbagliate”, ha aggiunto.

