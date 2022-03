Chi è Medusa, la maschera de Il cantante mascherato 2022: indizi e ipotesi

Chi è Medusa, la maschera de Il cantante mascherato 2022, lo show in onda su Rai 1 il venerdì sera? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sulla maschera della Medusa? Eccoli:

“E’ un personaggio avvolgente”

“La Medusa avvolge con i suoi tentacoli… può essere anche orticante, ma è comunque bellissima”

Indizio di gruppo: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”

Ipotesi

Abbiamo visto gli indizi su Medusa, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, si tratterebbe di una donna. Alcuni hanno pensato a Loredana Bertè (nome fatto anche per la Gallina, per via del colore blu delle sue piume, che ricorda molto il look di Loredana), ma anche ad Ivana Spagna; fatti poi i nomi di Alba Parietti e Marcella Bella. E voi che ne pensate? Di chi si tratta?

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dall’11 febbraio 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.