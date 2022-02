Il cantante mascherato 2022: maschere, cast (giudici), quante puntate e streaming

Da venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il cantante mascherato 2022, la terza edizione del programma condotto da Milly Carlucci che vede diversi vip cimentarsi in prove canore nascosti da particolari maschere. Il meccanismo del programma anche quest’anno resterà pressoché lo stesso, ci saranno ben 12 concorrenti, che indosseranno 12 maschere e dopo le loro esibizioni, il pubblico e la giuria cercheranno di indovinare l’identità del cantante. Anche quest’anno ci sarà una manche in cui, in una delle sei puntate previste, le maschere canteranno insieme ad altri cantanti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Maschere

Quali sono le maschere de Il cantante mascherato 2022? Eccole:

Drago

Medusa

Pinguino

SoleLuna

Pastore Maremmano

Aquila

Gallina

Camaleonte

Volpe

Cavalluccio marino

Lumaca

Pesce rosso

Il cantante mascherato 2022: il cast (giudici)

Novità per quanto riguarda il cast, in particolare i giudici, de Il cantante mascherato 2022: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo sono stati confermati. Patty Pravo e Costantino della Gherardesca invece non ci saranno. Al loro posto arriverà Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. A loro il compito di giudicare le esibizioni delle dodici maschere. Il loro voto, insieme ai voti del pubblico a casa e dei social, servirà a decidere chi sarà l’eliminato al termine di ogni puntata.

Regolamento: come funziona

Il format originale de Il cantante mascherato 2022 prevede che dei personaggi famosi si esibiscano indossando delle maschere, e si sfidano a ogni puntata. Il compito dei giudici, e in Italia, del pubblico a casa e quello di scoprire chi si nasconde sotto quelle maschere. In ogni puntata ci sarà un eliminato, che si toglierà la maschera e rivelerà la sua identità. Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono le reali identità delle maschere, avvolte nel mistero persino nel backstage. Per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita allo stesso modo. E’ assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri campeggia una grande scritta: “NON PARLARMI!”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il cantante mascherato 2022 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 11 febbraio 2022; l’ultima venerdì 25 marzo 2022. In mezzo una pausa: il 4 marzo infatti la Rai manderà in onda uno speciale show dedicato a Lucio Dalla. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 11 febbraio 2022

Seconda puntata: venerdì 18 febbraio 2022

Terza puntata: venerdì 25 febbraio 2022

Quarta puntata: venerdì 11 marzo 2022

Quinta puntata: venerdì 18 marzo 2022

Sesta puntata: venerdì 25 marzo 2022

Streaming e tv

Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le varie puntate dopo la messa in onda.