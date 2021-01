Me contro Te – la vendetta del Signor S: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Me contro Te – la vendetta del Signor S, film del 2020 diretto da Gianluca Leuzzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luì e Sofì sono una coppia di giovani fidanzati che pubblicano video quotidianamente su YouTube, conosciuti come Me contro Te. Diventati ormai famosi tra i bambini, i due youtuber sperano di vincere il premio Like Award per i loro video, ma il loro nemico, noto come Signor S, ha in mente di rubare il premio. Servendosi del proprio assistente, il Professor Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno slime molto gradito ai bambini. Grazie ad esso, il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando le celebri “trote” dei Me contro Te con l’aiuto di Perfidia, la sua assistente.

Me contro Te – La vendetta del signor S: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Me contro Te – La vendetta del signor S, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luigi Calagna: Luì

Sofia Scalia: Sofì

Michele Savoia: Pongo/Professor Cattivius

Antonella Carone: Perfidia

Giustina Buonomo: signora Marisa

Marilisa Protomastro: presentatrice

Fernando Di Virgilio: “Vecchio Saggio”

Paolo Di Caprio: Signor S

Streaming e tv

Dove vedere Me contro Te – La vendetta del signor S in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

