Maurizio Costanzo Show: gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata del 29 ottobre

Torna stasera, martedì 29 ottobre 2019, su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, con il nuovo ciclo di puntate del talk condotto da Maurizio Costanzo. Il programma andrà in onda il mercoledì in seconda serata, ma eccezionalmente al martedì in questa prima puntata. Tanta curiosità, dunque, per conoscere le anticipazioni e gli ospiti.

In particolare stasera il Maurizio Costanzo Show andrà in onda dopo la prima parte del film Titanic. Il talk più longevo della tv italiana, in onda da 37 anni, torna dopo lo speciale in prime time dello scorso 5 settembre dedicato a Mike Bongiorno.

Di seguito gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, 29 ottobre 2019.

Maurizio Costanzo Show anticipazioni: gli ospiti della prima puntata di stasera

Il primo ospite del nuovo ciclo di puntate del Maurizio Costanzo Show è Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento Cinque Stelle e ministro degli Esteri. Di Maio interverrà a pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria, che hanno segnato una pesante sconfitta per il Movimento.

Queste elezioni erano molto attese anche a livello nazionale, per vedere se poteva funzionare un’alleanza anche locale tra M5s e Pd. “Un esperimento fallito”, ha dichiarato Di Maio dopo la netta vittoria della candidata umbra di centrodestra.

“Volevo fare il poliziotto quando ero piccolo e quando sono arrivato al liceo ho iniziato come rappresentante degli studenti”, dichiara Luigi Di Maio nel corso della puntata di oggi del Maurizio Costanzo Show, secondo le anticipazioni.

Il conduttore cercherà inoltre di far cantare il capo politico del Movimento, prima facendogli intonare Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Poi canterà Napul è di Pino Daniele.

Ad inaugurare la scorsa edizione del Maurizio Costanzo Show era stato Matteo Salvini, segno che il noto talk fa ancora gola ai politici, per testare il proprio consenso tra il pubblico.

Altri ospiti di questa prima puntata sono Natalie Guetta, Lello Arena, Raffaele Morelli, Giampiero Mughini, Platinette, Carla Liotto, Stefano Zecchi, Vittorio Sgarbi, Eva Robin’s, Ricky Memphis, Demo Morselli, David Riondino, Dario Vergassola e Giobbe Covatta.

Dopo questa prima puntata in onda di martedì, il MCS torna con le restanti puntate a partire da mercoledì 6 novembre in seconda serata su Canale 5.