Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della sesta e ultima puntata | 28 aprile

Torna questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della sesta e ultima puntata di questa edizione in onda stasera, 28 aprile, dalle 23.30.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, con la puntata numero 4460, si chiude la 39esima edizione del Maurizio Costanzo Show, che ha segnato numeri record, soprattutto tra i più giovani. In questa puntata si tornerà a parlare di omofobia e della legge Zan ancora bloccata in Senato. Ospiti di Costanzo Jean Pierre Moreno, vittima insieme al suo compagno di una aggressione omofoba, e Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dalla sua famiglia dopo il suo coming out. A loro si aggiunge la testimonianza di Martina Panini, transessuale sorda vittima di bullismo. Non mancheranno, secondo le anticipazioni dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, temi più leggeri. Tra gli ospiti: Emanuele Filiberto di Savoia, Enrico Papi, la Senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che reinterpretano in chiave moderna la storica coppia formata da Cochi e Renato.

E ancora Cristiano Malgioglio, Dario Vergassola, Rocío Muñoz Morales, Enzo Miccio, il professore oncologo Umberto Tirelli e Pier Fortunato Zanfretta, il pensionato rapito dagli alieni. Appuntamento con il Maurizio Costanzo Show questa sera, 28 aprile 2021, per la sesta e ultima puntata della 39esima edizione, su Canale 5 intorno alle ore 23,30.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 28 aprile 2021, a partire dalle 23,30. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

Potrebbero interessarti Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la terza Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 1 Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 aprile 2021