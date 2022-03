Dopo la contestazione in Polonia, Matteo Salvini ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Lo storico inviato del tg satirico di Canale 5 Valerio Staffelli ha incontrato il leader della Lega dopo la “missione” in Polonia dove Wojciech Bakun, il sindaco di Przemyśl (città al confine con l’Ucraina), lo ha duramente contestato, mostrando la maglietta con il volto di Vladimir Putin che Salvini aveva orgogliosamente sfoggiato in passato. “Era anni fa, quando nessuno bombardava”, ha ribattuto il leader del Carroccio dopo la consegna del Tapiro.

“Sono orgoglioso di aver ricevuto questo Tapiro perché viene da una missione di pace. Noi eravamo lì per aiutare quei bimbi, poi il sindaco ha preferito far polemica. Mi spiace, perché la guerra non dovrebbe portare divisioni. Manderò il Tapiro al sindaco. Anzi, lo metto all’asta su Instagram e se raccogliamo una bella cifra la usiamo per mandare qualcosa di buono in Ucraina”, ha aggiunto Salvini al microfono di Staffelli.

Il video della contestazione del sindaco di Bakun, che si è rifiutato di ricevere l’ex ministro, è in poco tempo diventato virale. Ma Salvini, nonostante la figuraccia, si è detto pronto a tornare al più presto al confine con l’Ucraina: “Lo farò senza telecamere, come è stato questa volta. Ho visto le lacrime dei bambini, farò di tutto per portarli in Italia”.