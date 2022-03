Matteo Oscar Giuggioli: chi è, età, carriera, film, Vostro Onore, attore, fidanzata, Instagram, Matteo Pagani

Chi è Matteo Oscar Giuggioli, il giovane attore che interpreta Matteo Pagani in Vostro Onore? La fiction Rai di successo con Stefano Accorsi vede come co-protagonista questo giovane attore milanese, che interpreta il figlio del giudice Pagani, finito nei guai dopo un drammatico incidente. Il padre, pur di proteggerlo, arriverà a dire una serie di bugie e infrangere il suo codice morale. Una serie thriller molto appassionante in onda il lunedì per quattro serate. Ecco la carriera di Matteo Oscar Giuggioli, l’età, i film, la vita privata, la fidanzata e Instagram.

Età, film, carriera, Vostro Onore

Si tratta sicuramente di una delle nuove e più interessanti promesse della recitazione italiana. Appassionato sin da giovane di recitazione, ha solo 21 anni. Matteo Oscar Giuggioli è nato infatti a Milano il 31 dicembre 2000. Già a 16 anni ha preso parte a dei corsi per entrare nel mondo della recitazione e dello spettacolo. Ha debuttato nei principali teatri della sua città, prendendo parte a spettacoli come Lady Oscar, Don Chisciotte e Medea, alternando un racconto classico a quello contemporaneo.

Si fa conoscere dal grande pubblico con il film Gli sdraiati, nel 2017, con Claudio Bisio. L’anno seguente è nel cast del film Succede ma la vera svolta per l’attore che interpreta Matteo Pagani in Vostro Onore arriva con il film Netflix Sotto il sole di Riccione, a cui si aggiungono le fiction come “Un passo dal cielo” nel 2019 e “Buongiorno mamma” su Canale 5 insieme a Raoul Bova. Quest’anno, oltre a Vostro Onore su Rai 1, Matteo Oscar Giuggioli appare anche nel film “Il filo invisibile” distribuito prima in sala e poi su Netflix.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se al momento l’attore di Vostro Onore abbia o meno una fidanzata. Su Instagram è attualmente seguito da oltre 65mila persone.