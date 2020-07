Matrimonio al sud, il film: trama, cast, streaming

Il film Matrimonio al sud è una commedia del 2015 diretta da Paolo Costella (regista di Natale a 4 zampe, A Natale mi sposo, Fratelli Benvenuti). Il film dura 100 minuti ed è stato distribuito da Medusa Film. La pellicola è ambientata a San Valentino a Mare: il posto in realtà non esiste, di fatto le riprese sono state fatte in Puglia, a Polignano a Mare. Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast? E dove vedere il film in tv e in streaming?

Matrimonio al sud, la trama del film

Teo e Sofia sono due giovani innamorati che vogliono sposarsi, l’unico problema è la famiglia. Suo padre, Lorenzo, è un industriale del Nord Italia, mentre Sofia è la figlia di Pasquale, un noto pizzaiolo napoletano. Due origini diverse e i due padri hanno una visione molto diversa di come dovrebbe celebrarsi questo matrimonio. Mentre Lorenzo vorrebbe un matrimonio chic e di classe, il secondo lo vorrebbe esagerato e festoso. Le nozze però verranno celebrate al Sud, questo è già deciso, e a quel punto Lorenzo dovrà scendere in territorio nemico. Tra i due genitori la guerra è inevitabile.

Matrimonio al sud, il cast

Chi vediamo nel cast? Massimo Boldi interpreta Lorenzo, mentre Biagio Izzo è Pasquale. Paolo Conticini è Gegé, mentre Barbara Tabita è Anna. Gabriele Cirilli è Maurizietto, mentre Enzo Salvi è Lello. Debora Villa è Giulia, mentre Fatima Trotta è Sofia. Luca Peracino è Teo, mentre Ugo Conti è Busaccia. Infine vediamo Loredana De Nardis che interpreta Charlotte e Salvatore Misticone che interpreta Santino.

Matrimonio al sud, tv e streaming

Come fare per vedere Matrimonio al sud in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 24 luglio 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

