A che ora inizia MasterChef Italia 11: l’orario di messa in onda su Sky Uno

A che ora inizia MasterChef Italia, il cooking show di Sky giunto all’undicesima edizione? Ve lo diciamo subito: appuntamento su Sky Uno alle ore 21.15, ogni giovedì in prima serata a partire dal 16 dicembre 2021. In tutto sono previste 12 puntate, con due episodi ciascuna, per un totale quindi di 24. Sky Uno è il canale visibile per gli abbonati alla pay-tv al tasto 108 del decoder Sky, digitale terrestre canale 455. Masterchef 11 è anche disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Appuntamento dunque ogni giovedì per 12 settimane alle 21.15 su Sky Uno. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: giovedì 6 gennaio 2022

Quinta puntata: giovedì 13 gennaio 2022

Sesta puntata: giovedì 20 gennaio 2022

Settima puntata: giovedì 27 gennaio 2022

Ottava puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Nona puntata: giovedì 10 febbraio 2022

Decima puntata: giovedì 17 febbraio 2022

Undicesima puntata: giovedì 24 febbraio 2022

Dodicesima puntata: giovedì 3 marzo 2022

Il Magazine

Tornerà anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica in onda da venerdì 24 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW), in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef realizzano ricette dal tema ogni volta diverso.

Anche quest’anno, il Magazine di MasterChef Italia vedrà protagonisti diversi Chef stellati, oltre ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – impegnati, questi ultimi, nelle rubriche Due giudici una spesa (in cui cucinano assieme un piatto a partire dalla spesa fatta da uno dei due) e #Instafood (in cui si alternano in ricette individuali ispirate dagli hashtag più popolari sui social nel mondo del food). Molti i temi e le rubriche in programma nelle puntate: novità di questa edizione è Ritratti, rubrica girata in esterna e in onda una volta a settimana, che racconta, attraverso le parole dello chef protagonista e le immagini del suo lavoro, otto diverse storie di cucina e otto specialità. E poi ancora, tra le altre rubriche: Cucina Green, dedicata alle stelle verdi Michelin che praticano la sostenibilità in cucina, con ospiti gli chef Piergiorgio Siviero e Mariangela Susigan; Il lato dolce, dedicata alle nuove frontiere della pasticceria, al confine tra il dolce e il salato, con Luca Abbadir e Aurora Storari.

E poi ancora, spazio ad alcuni dei più amati tra i concorrenti delle scorse edizioni. La rubrica Papà Chef, dedicata alla cucina per i più piccoli, vedrà il ritorno in cucina di Francesco Aquila, vincitore della scorsa edizione; in Mystery per due, invece, due ex concorrenti molto amati dal pubblico faranno una Mystery Box: ci saranno i vincitori delle ultime due edizioni Francesco Aquila e Antonio Lorenzon; Cristiano e Jia Bi (dalla decima edizione); Gilberto e Gloria (dall’ottava edizione); Maurizio e Alida, protagonisti rispettivamente della stagione 2 e della 5 ma poi, assieme, anche in MasterChef All Stars; Max e Monir (tra i più amati della scorsa Masterclass); Marisa e Maria Teresa, sul podio con Antonio nella nona edizione.

Infine, ci saranno anche le rubriche Generazione chef, con ospiti alcuni dei giovani chef emergenti più interessanti (da Isabella Potì a Michele Lazzarini, da Andrea Casali ad Arianna Gatti e a Paolo Griffa), e quattro rubriche a tema in cui i concorrenti dell’undicesima edizione potranno cucinare e raccontarsi lontano dalla pressione della gara.