Master Crimes streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie

Master Crimes è la nuova serie in onda su Rai 1 con la seconda puntata questa sera, 20 agosto 2024 alle ore 21.30. Si tratta di un’avvincente serie francese in onda per tre prime serate. Un avvincente poliziesco da non perdere. Ma dove vedere Master Crimes in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 20 agosto 2024, alle ore 21.30 con la seconda puntata della serie tv francese.

Master Crimes streaming live

Non perdete la serie tv Master Crimes anche se non siete a casa. Potete seguirla in diretta streaming o recuperare gli episodi on demand grazie alla piattaforma Rai Play, disponibile su pc, smartphone e tablet, oltre che su smart tv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Master Crimes in tv e streaming, ma quante puntate sono previste? La serie è composta in tutto da sei episodi, trasmessi due a sera su Rai 1 a partire dal 13 agosto 2024. Si tratta quindi di tre prime serate. Ecco la programmazione completa.