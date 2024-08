Master Crimes: trama, cast, quante puntate, location, attori, streaming della serie tv su Rai 1

Master Crimes è la serie in onda in prima visione e in prima serata su Rai 1 dal 13 agosto 2024. Una produzione franco-belga davvero originale, per un poliziesco che vi terrà incollati alla tv. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

La serie è centrata su Louise Arbus, una professoressa di criminologia all’università che ha smesso di collaborare con la polizia dopo aver contribuito alla condanna di Pierre Delaunay, uomo che ora crede innocente. Il commissario Oscar Rugasira la convince a tornare sul campo per investigare su un omicidio misterioso: la vittima porta incisa sulla schiena una frase tratta da uno dei libri della professoressa: “J’attends le tueur parfait” (sto aspettando l’assassino perfetto).

Louise accetta quella che sembra a tutti gli effetti una sfida e decide di farsi affiancare da quattro studenti dotati di abilità complementari: Samuel, Mia, Boris e Valentine. Ciascuno arricchirà l’indagine con il proprio punto di vista, unico e diverso rispetto a quello dei colleghi. Tuttavia, la collaborazione con la capitana Barbara Delandre si rivela da subito problematica, complicata ulteriormente dalla scoperta che Mia è la figlia di Pierre Delaunay e ha hackerato i server dell’università per iscriversi ai corsi di Louise.

Master Crimes: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie in onda su Rai 1? La serie narra le indagini della criminologa Louise Arbus, chiamata a investigare su un omicidio molto particolare: sulla vittima è stata ritrovata incisa una frase tratta proprio da uno dei suoi libri. Per far luce sul caso, Louise decide di farsi affiancare da quattro studenti dotati di varie abilità. Ma sarà davvero una collaborazione priva di ostacoli o anche loro nasconderanno dei segreti? La protagonista è interpretata da Muriel Robin. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Muriel Robin è Louise Arbus, la protagonista: una criminologa che riprende a collaborare con la Polizia;

Anne Le Nen è la Capitana Barbara Delandre, colei che deve affiancare Louise nelle indagini;

Olivier Claverie è il Commissario Oscar Rugasira, colui che chiede a Louise di tornare a lavorare con le Forze dell’Ordine;

Victor Meutelet è Samuel Cythere, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Astrid Roos è Mia Delaunay, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici, nonché figlia dell’uomo che anni prima la protagonista ha fatto incarcerare;

Thaïs Vauquières è Valentine Vallée, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici;

Nordine Ganso è Boris Volodine, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Nicolas Briançon è Pierre Delaunay, uomo in prigione dopo che Louise si era convinta fosse colpevole di un reato, nonché padre di Mia;

Michaël Cohen è Théodore Belin;

Léon Durieux è Grégoire;

Marion Creusvaux è Noémie Lacoudre;

Roman Freud è Thomas Delandre.

Location

Le riprese di Master Crimes si sono svolte principalmente a Parigi nell’ottobre 2022. Possiamo quindi ammirare alcune delle più belle location della capitale francese. Tra le ambientazioni principali, l’Istituto di paléontologie humaine, che per l’occasione diviene l’ufficio di Louise Arbus. Le scene negli interni universitari, come l’aula magna e i corridoi, sono state girate alla Sorbona, mentre quelle all’esterno dell’università sono state realizzate nella storica Place du Panthéon.

Master Crimes: quante puntate

Quante puntate sono previste per Master Crimes? La serie è composta in tutto da sei episodi, trasmessi due a sera su Rai 1 a partire dal 13 agosto 2024. Si tratta quindi di tre prime serate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 agosto 2024

Seconda puntata: 20 agosto 2024

Terza puntata: 27 agosto 2024

Streaming e tv

Potete seguire Master Crimes in diretta tv e in streaming su Rai 1 a partire dal 13 agosto 2024 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.