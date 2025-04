Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 30 aprile 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 30 aprile 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il mistero sulla morte di Liliana Resinovich: Sebastiano, indagato per omicidio, amplia il pool di consulenti, con altri due esperti. È guerra di consulenze, dopo la relazione della Cattaneo che non esclude il suicidio, ma sposa la tesi dell’omicidio. Chi è l’uomo con la coppola che viene visto al parco dell’ex ospedale psichiatrico prima del ritrovamento? Video e testimonianze inedite nella puntata di oggi.

E poi la storia di Gina, scomparsa il 6 aprile da Ceglie Messapica: c’è un video di quel giorno, sono le ultime immagini di lei. La signora cammina svelta, sembra correre: dove sta andando? Che cosa sta succedendo? Infine, il caso del giovane con la Bibbia tatuata sul petto: la tragica fine di Daniele poteva essere evitata? “Chi l’ha visto?” continua la sua battaglia perché le denunce di scomparsa vengano accettate subito e ovunque, indipendentemente dal comune di residenza e senza che siano etichettate come scomparse volontarie.

