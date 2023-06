Chi è Massimo Modugno, il figlio di Domenico ospite a Domenica In

Massimo Modugno (Roma, 24 maggio 1966) è un cantante italiano. Figlio del celebre cantante Domenico Modugno e dell'attrice Franca Gandolfi, ha iniziato a cantare a soli cinque anni e in breve ha seguito le orme del padre. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo. A 18 anni vince il premio Talent Scout ed inizia a collaborare con Franco Migliacci, che produce il suo primo disco.

È nel 1992 che Massimo Modugno si fa conoscere, partecipando al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con Uomo allo specchio che si classifica all’ottavo posto con 6.226 voti. Dopo di ciò, si dedica alla sua seconda passione: la recitazione.

Mentre lavora in teatro e in televisione a Domenica In, incide un disco del quale fa parte il brano Delfini (Sai che c’è), cantato con il padre. Si dedica alla produzione musicale, curando un’edizione inedita delle canzoni paterne.

Torna ancora al Festival di Sanremo nel 2004 insieme ai Gipsy Kings con il brano Quando l’aria mi sfiora, che si classifica al sesto posto con 62.930 voti.

Massimo ha tre fratelli: Marco (1958) e Marcello (1966) a cui, negli anni 2000, si è unito – a sorpresa – Fabio Camilli (nato nel 1962), avuto dal padre Domenico con la coreografa e scenografa Maurizia Calì.

Tutti e quattro i figli di Domenico Modugno hanno seguito le orme del padre entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Massimo e Marcello Modugno hanno deciso di dedicarsi alla musica, sono entrambi cantanti e Marcello ha all’attivo due partecipazioni al Festival di Sanremo. Marco Modugno, invece, ha deciso di dedicarsi esclusivamente al mondo del cinema ed è diventato uno sceneggiatore. Anche Fabio lavora nel cinema, è infatti un attore affermato che ha interpretato svariati ruoli sia nel grande che nel piccolo schermo.