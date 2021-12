Chi è Martina Beltrami, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Martina Beltrami, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Parlo di te”? Martina Beltrami è una cantante italiana di 21 anni, originaria della provincia di Torino. Ex alunna di Amici 19 di Maria De Filippi, ha una personalità molto forte ed il suo singolo, Per dirti che (mi spiace), ha riscosso un notevole successo. Ma conosciamola nel dettaglio. Martina Beltrami nasce il 16 ottobre del 2000 a Rivoli, in provincia di Torino. Ha un fratello a cui è molto legata e fin da piccola coltiva la sua passione per la musica. La ragazza riesce a identificare una nota anche solo dopo averla sentita una volta: ha infatti ciò che si chiama orecchio assoluta. È il fratello a cui è legatissima a iscriverla ai casting di Amici nel 2019, programma in cui Martina arriva fino al serale. Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, Martina Beltrami, continua a perseguire il sogno di sfondare nel mondo della musica e pubblica un singolo di successo: Per dirti che (mi spiace). Pur avendo solo 21 anni, Martina è una cantante talentuosa che ha già alle spalle diversi singoli incisi. Oltre a essere un talento nel canto, un’altra dote di Martina Beltrami riguarda sicuramente la scrittura: è una cantautrice capace di esprimere attraverso le parole le emozioni in cui i suoi fan si rispecchiano. “L’esperienza di Amici è stata bellissima, probabilmente non sarei neanche qui senza Amici, le persone non mi avrebbero conosciuto e io non avrei avuto quest’occasione… O forse sì, non si sa mai nella vita! Amici mi ha regalato l’occasione di far conoscere la mia musica già ad un po’ di persone, quindi l’ho vissuta veramente bene e sarò riconoscente per sempre”, ha detto in un’intervista a SoundBlog. “Mi colloco più verso l’indie pop, poi, vabbè, io ascolto tantissimo Elisa, ascolto tantissimo Adele… Sto nel mood ballad però sto anche sperimentando in questo periodo…”. Ora l’avventura a Sanremo giovani 2021. “Non mi piace darmi un genere preciso. Il mio stato d’animo, in questo periodo, è molto altalenante perché ho avuto un po’ di perdite nella mia famiglia. Mi sono goduta questo arrivo a Sanremo Giovani però porto un vuoto, come accade a molti, lo porto anch’io, purtroppo da un po’ di tempo, quindi lo definirei altalenante”.

