Scontro Boschi-Gruber a Otto e Mezzo: ecco cosa è successo nel dietro le quinte del programma

Maria Elena Boschi contro Lilli Gruber: il dietro le quinte di Otto e Mezzo

Si torna a parlare dello scontro tv avvenuto lo scorso 8 dicembre a Otto e Mezzo tra la conduttrice Lilli Gruber e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi.

Secondo quanto svelato da Dagospia, infatti, l’ex ministra nel dietro le quinte del programma sarebbe andata su tutte le furie scagliandosi contro la presentatrice e giornalista.

La Boschi sarebbe stata descritta dai presenti come “inca**ata nera” e avrebbe anche dichiarato che lei nel programma della Gruber non ci avrebbe “messo più piede”.

Nel corso della trasmissione, infatti, la conduttrice mostrato alla Boschi una foto apparsa sul settimanale di Chi in cui lei e il suo compagno Giulio Berruti erano immortalati senza mascherina, o meglio, come ha precisato la Boschi, con la mascherina abbassata.

Un gesto, come ha ricordato la Gruber, per il quale alcune persone hanno dovuto pagare multe salatissime e che, alcuni giorni dopo, ha provocato anche la reazione dello stesso Berruti che sul suo profilo Instagram si è rivolto direttamente alla giornalista scrivendo: “Cara Lilli, il Dpcm dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia. Un tuo ammiratore”.

