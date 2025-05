Maria Corleone 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 20 maggio

Questa sera, martedì 20 maggio 2025, su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Maria Corleone 2, la serie con protagonista Rosa Diletta Rossi in onda per quattro puntate con la seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Mentre Don Luciano è in fuga, Maria deve fronteggiare la causa legale di Luca per riottenere Giovannino. Sandra si accorge che il piccolo ha degli strani lividi sul corpo e chiede di visitarlo. Quando Maria, dopo aver ultimato l’ultimo scambio di droga, sta per chiudere la collezione della nuova maison, Stefano scopre casualmente la verità sull’identità di Beatrice. Matteo Lombardo e Don Luciano, intanto, si avviano alla resa dei conti definitiva.

Maria Corleone 2: il cast

Nel cast di Maria Corleone 2, la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5, ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.

Streaming e tv

Dove vedere Maria Corleone 2 in diretta tv e live streaming? Appuntamento questa sera, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming o in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand su Mediaset Infinity.