Maria Corleone 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie

Questa sera, martedì 20 maggio 2025, su Canale 5 alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata della serie Maria Corleone 2, giunta alla seconda stagione. La nuova stagione vedrà Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, con la quale tagliare i ponti sembra un’impresa impossibile. Ma dove vedere Maria Corleone 2 in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5.

Maria Corleone 2 streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming o in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Maria Corleone 2? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2025. In tutto sono previsti otto episodi, divisi in quattro serate. Per ogni puntata vengono quindi trasmessi due episodi. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).