Mare Fuori, cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Questa sera, 14 ottobre 2020, su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare Fuori, la serie tv ambientata a Napoli e che racconta la storia di alcuni ragazzi che trascorrono il loro tempo in un carcere minorile, l’Istituto di Pena Minorile, dove però vige una realtà complessa: chi viene rinchiuso qui talvolta lo ha fatto per propria scelta, sbagliando perché non poteva fare altrimenti. Ma cosa è successo nella terza puntata (riassunto) di Mare Fuori andata in onda lo scorso mercoledì, 7 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Il riassunto della terza puntata

Nel primo episodio della terza puntata di Mare Fuori, dal titolo “La vendetta per guarire”, abbiamo conosciuto meglio Gemma, una ragazza di Rimini che subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma quando la sorella diventa lei stessa una vittima per difenderla, la vendetta sembra l’unico modo per guarire da quell’amore malato. La vendetta è anche quella che ha meditato Filippo, che non si rassegna ai soprusi a cui lo sottopone Pino. Il ragazzo si è procurato un’arma… Carmine, invece, è rinato dopo la notizia che presto diventerà papà. Su Carmine però pende ancora la minaccia di una vendetta dei Valletta. La direttrice nel frattempo è stata informata della sparizione della lametta rubata da Filippo e ha sospeso sia i permessi sia le attività ricreative.

Cosa è successo nel secondo episodio della terza puntata di Mare Fuori intitolato “L’Appartenenza”? Edoardo è uscito per un permesso. Filippo ha invece consegnato la lametta alla direttrice, ma Paola non è riuscita a fargli rivelare da chi voleva difendersi. Pino gli vuole dare una lezione, ma Ciro ha in mente altro… Filippo ha abboccato all’amo lanciato da Ciro e accettato la sua protezione. Carmine però lo ha messo in guardia: l’amicizia che Ciro gli ha offerto si chiama “appartenenza” al “sistema”… Intanto Gemma è entrata nel carcere femminile e Viola ha iniziato a circuirla con la sua arte manipolatoria…

Mare Fuori, il cast della fiction di Rai 2

Abbiamo visto cosa è succcesso nella terza puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast di Mare Fuori, anche della quarta puntata, ci sono: Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 con la quarta puntata oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 21,20.

