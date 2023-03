Mare fuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 22 marzo

Stasera, mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta e ultima puntata di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono stati fuori da quelle mura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio dell’ultima puntata, Edoardo viene portato in ospedale in seguito a gravi ferite, e la situazione dispera sia sua madre che Carmela. Liz, che aveva ospitato Edoardo nella sua casa, si rende conto di aver commesso un errore e si sfoga con Massimo. Nel frattempo, i detenuti dell’IPM si dividono in due gruppi a causa delle tensioni tra Carmine e gli altri, mentre Rosa si allontana da Carmine. Grazie all’aiuto di Teresa, la famiglia di Edoardo viene informata sulle sue condizioni critiche.

All’interno dell’IPM, le tensioni tra i personaggi continuano a crescere, e Carmela sospetta che sia stato Salvatore a mandare gli uomini ad uccidere Edoardo. Nel frattempo, Carmine cerca di riconciliarsi con Rosa e le suggerisce di incontrarsi fuori dal carcere. Mimmo, invece, viene trattato con ostilità dagli altri detenuti, ma trova amicizia in Carmine, Filippo, Pino e Gianni.

Attraverso dei flashback, scopriamo la storia d’amore tra Carmela e Edoardo, e come Rosa li ha presentati. La situazione tra le famiglie Di Salvo e Ricci si deteriora ulteriormente, e Rosa viene a sapere dell’agguato a Edoardo. Luigi si offre di prendere il controllo dell’IPM al posto di Edoardo e di colpire Carmine se necessario.

Mimmo affronta la dura realtà della sua famiglia, mentre Beppe viene convocato per identificare il cadavere di Latifah, uccisa da un cliente. Silvia viene rilasciata dal carcere e si trasferisce nella casa lussuosa di Alfredo, mentre Edoardo ha bisogno di una trasfusione di sangue e Teresa è l’unica con un gruppo sanguigno compatibile. Infine, Gianni scopre che la sua canzone è stata rubata e Lino promette di aiutarlo a risolvere la situazione.

Nel secondo e ultimo episodio dell’ultima puntata di Mare fuori 3 (il finale di stagione), Filippo viene trasferito a Milano, nel carcere minorile di Beccaria. Lui e Carmine si salutano nella loro cella, con Carmine che ammette di volerlo tenere con sé. Entrambi confessano che preferirebbero restare insieme, e Carmine considera Filippo come un fratello. I due ragazzi si abbracciano e si promettono di restare in contatto.

Carmine trascorre del tempo con Futura e Wanda. Quest’ultima capisce che Carmine e Rosa si amano, ma chiede a Carmine di fare attenzione a causa della guerra tra clan. Don Salvatore e Rosa vanno in ospedale a trovare Edoardo, ma Carmela non accetta la presenza di Don Salvatore, accusandolo di ipocrisia per aver tradito Edoardo e la sua famiglia. Rosa inizia a capire che le accuse di Carmela sono vere. Luigi e Milos si baciano nelle docce, non sapendo che Micciarella li sta osservando. Micciarella se ne va senza farsi notare, ma lascia un insulto omofobo nella cella di Luigi e Milos, scioccandoli entrambi.

Prima di lasciare l’IPM, Filippo saluta tutti i suoi amici, tra cui Beppe, Massimo, Pino e Gianni. Mentre se ne va, immagina di vedere anche Gaetano, Edoardo, Totò e Ciro salutarlo, così come Paola.

Filippo lascia l’IPM di Napoli (l’attore esce dal cast) e si riunisce con sua madre Anna. Prima di andarsene, Filippo fa una sosta alla stazione della metro dove aveva incontrato Naditza. I due si mettono a suonare il pianoforte insieme e poi corrono via tenendosi per mano, non è chiaro se sia reale o solo una fantasia di Filippo.

Nel frattempo, una nuova detenuta arriva a condividere la cella con Giulia. Quando Giulia cerca di comunicare con lei in malo modo, viene brutalmente picchiata. Rosa raggiunge Carmine alla Piscina Mirabilis, il luogo dove le aveva dato appuntamento nel biglietto che le aveva consegnato. I due si baciano, ma vengono interrotti da Don Salvatore, che aveva seguito Rosa. Don Salvatore mette una pistola in mano a Rosa, costringendola a scegliere tra uccidere suo padre o Carmine.

Rosa decide di puntarsi la pistola alla testa, ma mentre Carmine e Don Salvatore cercano di levale l’arma parte un colpo. Non sappiamo il proiettile abbia colpito qualcuno. Intanto, Edoardo si sveglia e sarà pronto a dire a tutti che i mandati del suo omicidio sono i Ricci.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Mare fuori 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Tornano le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcela minorile Paola che ha volto di Carolina Crescentini. Al cast si aggiungono nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

Maddalena Stornaiuolo

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast di Mare fuori 3, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone.