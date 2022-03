Chi è Marco Melandri, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Marco Melandri, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Ilary Blasi torna al timone di una nuova avventura televisiva. I naufraghi arrivati in Honduras hanno trovato una nuova modalità di gioco: alcuni, infatti, hanno preso parte al programma in coppia, altri invece giocano come singoli. Ma chi è Marco Melandri e cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Chi è Marco Melandri: età, programma, Instagram

Nato il 7 agosto 1982 a Ravenna, Marco Melandri è noto agli italiani come pilota di motociclismo. Si è ritirato nel 2020 e ha infiammato la cronaca rosa per il suo matrimonio con Manuela Raffaetà, poi naufragato. Dalla loro relazione è nata una figlia, Martina. Appassionato di motori sin da piccolo, ha partecipato alle prime gare ciclistiche che aveva solo 5 anni. Poi è passato alle minimoto e da quelle gare ne è emerso campione italiano sia nel 1992 che nel 1994. È stato il primo a vincere il campionato nazione della 125 e, a 14 anni, ha vinto anche la Coppa Honda. La sua esperienza all’Isola dei Famosi è forse inedita poiché non ha mai preso parte a programmi televisivi, men che meno reality. Su Instagram è presente ed è seguito da circa 179mila fan.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.