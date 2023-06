Chi la fidanzata di Marco Masini? La vita privata del cantante ospite a Domenica In

Chi la fidanzata di Marco Masini, ospite a Domenica In nella puntata di oggi, 4 giugno 2023? L’artista è molto riservato e tiene particolarmente alla sua privacy. Sappiamo però che non è sposato e che ha avuto una relazione con Aurora Nardozzi nel 2001. La storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, si è conclusa tanti anni fa, nel 2003. Masini non ha figli anche se ha sempre desiderato di diventare padre, come lui stesso ha dichiarato: “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.

E ora? Ora Marco Masini sarebbe fidanzato. Nella vita dell’artista dovrebbe esserci una donna misteriosa, dato che non molto tempo fa, in una intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva fatto intendere di essere legato ad un’altra persona. Masini non ha mai fatto nomi, né rilasciato indizi sulla presunta fidanzata, questo perché la sua intenzione è di dialogare col pubblico esclusivamente attraverso la musica e le sue canzoni. Prevale il silenzio, quindi, sul lato amoroso.

In un’altra intervista rilasciata a Diva e Donna, invece, il celebre cantautore toscano era stato decisamente più enigmatico a proposito di cuore e sentimenti. “Oggi la donna della mia vita è la musica”, aveva dichiarato Marco Masini, non rispondendo a domanda precisa. Dunque per chi batte il suo cuore? Di sicuro per l’amata mamma, scomparsa quando era ancora un ragazzo e la cui assenza si fa ancora sentire nella sua vita. “Mia mamma è un angelo che non c’è più. Un figlio offre un confronto con noi stessi, con quello che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, perché soprattutto bisogna essere in due, non cerco di inventare nulla”.