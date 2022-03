Chi è Marco Cucolo, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Marco Cucolo, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma di Canale 5 torna in prima serata con nuovi episodi e nuovi opinionisti. Ilary Blasi torna al timone e a farle compagnia in studio ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel gruppo numeroso dei naufraghi partiti per l’Honduras c’è anche Marco Cucolo. Ma chi è e cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme.

Chi è Marco Cucolo: età, programmi, Instagram

Arrivato in Honduras, Marco Cucolo affianca Lory Del Santo in una nuova avventura televisiva. Entrambi gareggiano in coppia come concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, ma nella vita condividono anche il romance. La loro è una relazione partita otto anni fa e non potrebbero essere più felici di così. Marco Cucolo ha 30 anni ed è originario del napoletano. Ha lavorato come modello, ma ha raggiunto la notorietà come dolce metà di Lory Del Santo. Non teme la differenza d’età (33 anni), anzi, insieme hanno preso parte a diversi salotti televisivi, in primis quelli di Barbara d’Urso. Si sono conosciuti sui social network, Marco l’ha corteggiata a lungo e adesso sono inseparabili. Inoltre Lory Del Santo ha prodotto una web series su YouTube, intitolata The Lady, con protagonista e regista proprio Marco Cucolo. Quest’ultimo è molto attivo sui social: su Instagram è seguito da 152mila follower. L’esperienza all’Isola dei Famosi è la più rilevante in TV fino ad ora. Marco Cucolo ha spiegato di avere paura degli insetti e degli animali tropicali, ma è pronto a mettersi alla prova.

