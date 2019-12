A Mara Venier scappa un “vaffa” in diretta Rai: “Ho esagerato”

Mara Venier è amata da sempre per la sua spontaneità. I telespettatori sono pronti a perdonarle anche qualche parolaccia in diretta tv.

Le parolacce della conduttrice

All’inizio dell’intervista a Elisabetta Canalis, ospite del programma Domenica In, si è fatta scappare una parolaccia in diretta per poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi. Parlando della vita dell’ex velina, che si è trasferita a Los Angeles quando era ancora fidanzata con George Clooney, ha detto “vaff**” quando si raccontava della fine della relazione.

“Oddio, ho detto una parolaccia”, ha detto subito dopo mostrando pentimento. Un rimorso che ha cercato di cancellare alludendo a chi “ci ha costruito una carriera politica dalle parolacce”.

La conduttrice ha poi concesso all’ospite successiva, Emma Marrone, di usare il termine “stronzate”: “Dillo pure, io ne ho detta una prima…”.

Non ha filtri Mara Venier e questo la rende più amata dagli italiani. Proprio sui telespettatori spiega: “Alcuni pensano che il pubblico sia stupido, ma non lo è. Capisce quando ci sono delle brave persone”.

Mara Venier in difesa di Ultimo

Nelle ultime puntate di Domenica In Mara Venier è tornata anche a parlare di Ultimo, uno dei cantanti rivelazione degli ultimi anni. La conduttrice ha menzionato Niccolò Moriconi durante l’intervista a Tiziano Ferro. È stato l’artista di Latina a tirare in ballo il collega più giovane, elogiando il suo talento e la sua musica, che si contraddistingue nell’attuale scenario musicale italiano.

“Zia Mara” ha ammesso di avere un contatto diretto con l’artista di San Basilio, con il quale c’è grande affetto e ironia. “Ci scriviamo sempre, ridiamo molto insieme”, ha assicurato la Venier a Tiziano e al suo pubblico. Sono lontani dunque i dissapori dell’ultimo Festival di Sanremo, quando Ultimo non si è presentato alla puntata di Domenica In che segue la finale della kermesse.

