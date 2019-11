Mara Venier, incidente domestico per la conduttrice di Domenica In che finisce in ospedale: il video

Momenti di preoccupazione per i fan di Mara Venier, che ha pubblicato su Instagram un video in cui la si vede all’uscita dal Concordia Hospital di Roma visibilmente zoppicante, accompagnata da un’amica. Per la conduttrice si è trattato di un piccolo incidente domestico, che le ha causato una distorsione al dito del piede destro.

Per fortuna nulla di grave dunque, tanto che Mara Venier sarà regolarmente in studio nel corso dell’appuntamento di questa domenica con la sua Domenica In. “Niente di grave, due dita steccate, ma tutto bene. Andiamo in onda domenica anche con la distorsione del ditone”, spiega la presentatrice nel video pubblicato sui social.

Un inconveniente che dunque non fermerà la Venier, regolarmente in onda domenica 17 novembre nel pomeriggio di Rai 1. “Sempre scalza in casa, ecco cosa capita. Siamo alle solite”, aggiunge, lasciando intendere che non si tratta della prima volta.

#damosenagrattata, ha scritto scherzando la conduttrice chiudendo il post su Instagram. Tanti i commenti dei fan che le augurano una pronta guarigione: “Forza, riprenditi”, “Domenica In in pantofole? L’importante è che ci sei”, “Un bacio e una pronta ripresa”.

