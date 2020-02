Mamma o papà: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Canale 5

Questa sera, giovedì 20 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Mamma o papà?, film del 2017 di Riccardo Milani. La pellicola, con un cast ricco composto da Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Carlo Buccirosso, è il remake di Papa ou maman? (2015).

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vedere il film in diretta tv o in streaming.

Mamma o papà film: trama

Dopo quindici anni di matrimonio, Nicola e Valeria hanno deciso di divorziare in maniera civile. Hanno una bella casa, ottimi lavori, tre figli ma non sono più innamorati l’uno dell’altra. Raggiunto un accordo sulla separazione, entrambi ricevono un’allettante proposta di lavoro all’estero, ma non sanno come fare con i figli.

Valeria accetta inizialmente di restare a casa, ma poi scopre che il marito ha una relazione con una giovane infermiera, e non è più disposta a sacrificarsi: inizia così una dura battaglia tra i due per non ottenere l’affidamento esclusivo dei figli.

Alla fine i genitori si ricongiungeranno, dopo che i figli avranno tentato di scappare da loro e avranno un altro figlio (una bambina).

La trama completa di Mamma o papà

Cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Antonio Albanese – Nicola Vignali

– Nicola Vignali Paola Cortellesi – Valeria Mozzati

– Valeria Mozzati Carlo Buccirosso – ingegner Gianrico Bertelli

– ingegner Gianrico Bertelli Matilde Gioli – Melania

– Melania Luca Angeletti – Giorgio

– Giorgio Roberto De Francesco – Federico

– Federico Stefania Rocca – Sonia

– Sonia Claudio Gioè – Furio

– Furio Anna Bonaiuto – giudice Annamaria Pirillo

– giudice Annamaria Pirillo Sonia Davanzo – zia Armida

– zia Armida Niccolò Senni – agente immobiliare

– agente immobiliare Marianna Cogo – Viola

– Viola Luca Marino – Matteo

– Matteo Alvise Marascalchi – Giulietto

Mamma o papà film: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Mamma o papà? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 20 febbraio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

