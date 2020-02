Mamma o papà: la trama del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Mamma o papà: la trama del film stasera su Canale 5

Questa sera, 20 febbraio 2020, va in onda su Canale 5 il film Mamma o papà, divertente commedia diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Si tratta di una pellicola del 2017 che ha registrato un buon risultato di pubblico e critica.

Si tratta di un remake di Papa ou maman? del 2015. Ma qual è la trama e di cosa parla il film stasera su Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Mamma o papà

Mamma o papà trama: di cosa parla il film in onda su Canale 5

Il film è una divertente commedia ispirata a Papa ou maman del 2015. Valeria (Paola Cortellesi) e Nicola (Antonio Albanese) sono sposati da 15 anni. Dopo un così lungo matrimonio, i due hanno deciso di divorziare civilmente. Capita d’altronde che l’amore possa finire, allora a quel punto è meglio fermarsi prima di ridursi ad essere due semplici amici che si fanno compagnia.

Valeria e Nicola si sono messi d’accordo su tutti i vari aspetti, dalla casa agli alimenti fino all’affidamento congiunto dei figli. Il momento più complesso è rappresentato però dal dover dare la notizia ai ragazzi. Proprio in questa fase così delicata, ad entrambi i protagonisti del film Mamma o papà, secondo la trama, capita l’opportunità di partire all’estero per una grande opportunità lavorativa.

Valeria è disposta a farsi indietro pur di non creare ulteriori problemi, ma scopre che Nicola ha in realtà da tempo una relazione con un’infermiera giovane e carina. A quel punto il personaggio interpretato da Paola Cortellesi non vuole più sacrificarsi e accetta immediatamente il nuovo incarico.

Anche Nicola accetta la proposta, per cui adesso bisogna capire a chi andrà la custodia dei figli durante quei sette mesi. Toccherà allora ai due ragazzini scegliere se stare con mamma o con papà. Tra i loro genitori è ormai guerra aperta. Il loro scopo però, e da qui l’elemento comico del film, è far sì che i loro figli scelgano l’affidamento con l’altro genitore.

Ecco il trailer ufficiale del film Mamma o papà:

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

La commedia Mamma o papà va in onda questa sera, 20 febbraio 2020, su Canale 5 dalle 21.20.