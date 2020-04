Maltese – Il romanzo del commissario: quante puntate e quando finisce

Torna su Rai 2 l’appuntamento con Maltese – Il romanzo del commissario, la serie televisiva con Kim Rossi Stuart che interpreta il commissario Dario Maltese.

La serie televisiva è tornata in prima serata su Rai 2 a partire da mercoledì 25 marzo 2020 e durerà quattro puntate. La seconda va in onda mercoledì 1 aprile, ciò significa che questa sera siamo arrivati a metà percorso della serie televisiva. Nel cast della serie, oltre a Kim Rossi Stuart che interpreta il protagonista, vediamo anche Claudio Castrogiovanni che interpreta il commissario Gianni Peralta e Francesco Scianna che invece interpreta Mauro Licata.

Tutto quello che c’è da sapere su Maltese – Il romanzo del commissario

Maltese – Il diario del commissario: quante puntate e quanto dura

Ricapitolando, quindi, la prima stagione di Maltese – Il diario del commissario è composta da quattro puntate, quindi ad oggi ne mancano altre due da mandare in onda.

Quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera? Il commissario Maltese, proseguendo le sue indagini, ottiene conferma della sua intuizione sul vero nodo del caso che riguarda Gianni e inizia a collegare diversi casi tra loro, apparentemente minori: casi di cui Gianni si era occupato nei mesi precedenti alla sua scomparsa. Tra uno di questi casi, il commissario troverà però un dettaglio importante, l’ascesa di un nuovo gruppo che desidera consolidare il potere mafioso.

La terza puntata della fiction Rai andrà in onda mercoledì 8 aprile, mentre la quarta e ultima andrà in onda mercoledì 15 aprile 2020.

Potrebbero interessarti Stanotte a Firenze, Alberto Angela torna su Rai 1: le anticipazioni Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 1 aprile 2020 Grande Fratello Vip, le anticipazioni della semifinale del 1 aprile 2020

TUTTI I PROGRAMMI DI RAI 2

Dove vedere le puntate di Maltese – Il diario del commissario in tv e streaming

Maltese – Il diario del commissario va in onda in chiaro su Rai 2 tutti i mercoledì per quattro appuntamenti consecutivi. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, RaiPlay.it. Chi non può seguire la serie in diretta potrà anche recuperare gli episodi andati già in onda grazie alla funzione on demand della piattaforma Rai.