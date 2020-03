Maltese – Il romanzo del Commissario: la miniserie con Kim Rossi Stuart torna su Rai 2

Torna su Rai 2 a partire da questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, Maltese – Il romanzo del Commissario, miniserie tv con protagonista Kim Rossi Stuart e andata in onda nel maggio 2017 su Rai 1. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli e co-prodotta da Rai Fiction e Palomar, la fiction aveva ottenuto ottimi risultati in termini di share quando è stata trasmessa per la prima volta su Rai 1, e ora l’emittente di Viale Mazzini ha deciso di riproporla al pubblico per quattro nuove prime serate.

La fiction, che racconta la storia del commissario capo della Questura di Trapani che negli anni Settanta ha combattuto la criminalità organizzata e le mire espansionistiche della mafia in Sicilia, vede un cast ricco di attori e va in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20.

Maltese – Il romanzo del Commissario: trama

Sono i primi anni Settanta e il commissario di Polizia Dario Maltese chiede un trasferimento a Trapani al fine di indagare su un caso di omicidio che lo ha sconvolto e toccato personalmente: quello del suo amico Gianni, ucciso proprio davanti ai suoi occhi alla vigilia del matrimonio. Quando arriverà nella città siciliana la sua ferita si riaprirà e sarà subito chiaro per lui che dietro quell’assassinio c’è la mafia. Motivo per cui, tra l’altro, tutti hanno una certa fretta di archiviare il caso di Gianni.

Ma il commissario Maltese è deciso e determinato ad andare fino in fondo per scovare la verità e, per fortuna, sulla strada troverà due alleati inaspettati e anche un indizio determinante.

Maltese – Il romanzo del Commissario: cast

Come già anticipato, la miniserie Rai vede come protagonista, nel ruolo del commissario Dario Maltese, Kim Rossi Stuart, affiancato da un cast di attori noti del panorama italiano: nel ruolo del commissario Gianni Peralta troviamo Claudio Castrogiovanni, mentre Francesco Scianna veste i panni di Mauro Licata.

A completare il cast Rike Schimid, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli, Michela Cescon, Eros Pagni e Valeria Solarino.

Maltese – Il romanzo del Commissario: diretta tv e streaming

Dove vedere Maltese – Il romanzo del Commissario? La fiction va in onda da mercoledì 25 marzo 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Dove vedere in tv e in streaming Maltese – Il romanzo del commissario

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming