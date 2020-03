Maltese – Il romanzo del Commissario cast: attori e personaggi della serie tv su Rai 2

Verrà nuovamente trasmessa su Rai 2 a partire da mercoledì 25 marzo, per quattro prime serate, Maltese – Il romanzo del Commissario, serie tv che racconta la storia di Dario Maltese, il commissario capo della Questura di Trapani che negli anni Settanta ha combattuto la criminalità organizzata e le mire espansionistiche della mafia in Sicilia. La fiction, che vede la regia di Gianluca Maria Tavarelli per una co-produzione Rai Fiction e Palomar, vede come protagonista l’attore romano Kim Rossi Stuart. Ma chi fa parte del resto del cast della miniserie trasmessa per la prima volta su Rai 1 nel maggio del 2017? Qui di seguito tutti gli attori di Maltese – Il romanzo del Commissario.

Tutto quello che c’è da sapere su Maltese – Il romanzo del commissario

Maltese – Il romanzo del Commissario, il cast completo

Ad interpretare il ruolo del protagonista, il commissario Dario Maltese, c’è Kim Rossi Stuart, mentre al suo fianco vediamo Claudio Mastrogiovanni nel ruolo del collega Gianni Peralta. Francesco Scianna, recentemente tra i protagonisti della serie Mediaset Il processo, è invece il giornalista Mauro Licata. Qui di seguito il resto del cast, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nella serie tv:

Rike Schmid – Elisa Ripstein

– Elisa Ripstein Enrico Lo Verso – Luciano Consalvo

– Luciano Consalvo Paolo Ricca – Francesco Consalvo

– Francesco Consalvo Pippo Pattavina – senatore Melendez

– senatore Melendez Valeria Solarino – Giulia Melendez

– Giulia Melendez Filippo Luna – sindaco Lamberto Scirè

– sindaco Lamberto Scirè Roberto Nobile – questore Aldo Saura

– questore Aldo Saura Eros Pagni – procuratore Leonci

– procuratore Leonci Michela Cescon – sostituto procuratore Gabriella Montano

– sostituto procuratore Gabriella Montano Antonio Milo – Saverio Mandarà

– Saverio Mandarà Marco Leonardi – Cesare Millocca

– Cesare Millocca Rosario Terranova – Ernesto Lo Giudice

– Ernesto Lo Giudice Alessandro Schiavo – Lucio De Falco

– Lucio De Falco Giuseppe Schillaci – Loris Misilmeri

– Loris Misilmeri Lollo Franco – Enea Peralta

– Enea Peralta Liborio Natali – Alessio Leone

– Alessio Leone Alfredo Li Bassi – Leoluca Musumeci

– Leoluca Musumeci Zoe Tavarelli – Rosalia Nitto

– Rosalia Nitto Tullio Sorrentino – faccendiere

– faccendiere Francesco Colella – Gaspare Renda

– Gaspare Renda Salvatore Ragusa – Nicolò Miceli

– Nicolò Miceli Cloe Romagnoli – Noa Maltese

– Noa Maltese Fulvio Figuccia – Gianni Peralta ragazzo

