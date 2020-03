Maltese, Il romanzo del commissario: dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Maltese, Il romanzo del commissario torna a incantare il pubblico della Rai. Con la pandemia in atto, tutti gli italiani sono costretti a rimanere chiusi in casa e la televisione diventa la più importante valvola di sfogo. E allora perché non fiondarsi ancora una volta nelle avventure del Maltese, Il romanzo del commissario? La miniserie, che vede come protagonista Kim Rossi Stuart, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e racconta la storia del commissario capo della Questura di Trapani che negli anni ’70 ha combattuto con coraggio la criminalità organizzata.

Tutto sulla miniserie Maltese, Il romanzo del commissario

Nel cast della miniserie vediamo anche Rike Schimid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli e con la partecipazione di Michela Cescon, di Eros Pagni e di Valeria Solarino. Ma dove vedere in tv la serie? E in streaming?

Maltese, Il romanzo del commissario: dove vederlo in tv

Dove vedere la miniserie Maltese, Il romanzo del commissario? La serie va in onda in prima visione mercoledì 25 marzo 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Maltese, Il romanzo del commissario: dove vederlo in streaming

Non volete seguire la diretta questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

