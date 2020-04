Maltese anticipazioni: la trama della seconda puntata il 1 aprile su Rai 2

Questa sera, mercoledì 1 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 torna Maltese – Il romanzo del Commissario, serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Kim Rossi Stuart. La fiction, composta di quattro puntate, è andata in onda per la prima volta su Rai 1 nel maggio del 2017 e ora l’emittente di Viale Mazzini ha deciso di ritrasmetterla, visti anche i buoni ascolti che registrò quasi tre anni fa.

Quella raccontata nella miniserie è la storia di Dario Maltese, un commissario di polizia della narcotici di Roma che durante la fine degli anni 70 decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Una volta sull’isola indagherà sui legami tra mafia, politica e finanza e scoprirà la verità sull’assassinio del suo amico. Ma cosa succede nella seconda puntata? Vediamolo qui di seguito.

Tutto quello che c’è da sapere su Maltese – Il romanzo del commissario

Maltese – Il romanzo del Commissario: la trama della seconda puntata

Nella seconda puntata di Maltese vediamo il commissario concentrare le sue indagini su Gaspare Renda e su due suoi amici spariti tempo prima, Natalina Retondo e il fidanzato Carmine Crociata. Ed è stato proprio Renda a ucciderli: lo confesserà lui stesso e spiegherà di averlo fatto su ordine del mafioso Alessio Leone. I cadaveri della coppia verranno fatti ritrovare in una cava e il procuratore Leonci deciderà di trasferire Renda in un ospedale psichiatrico dove gli verrà fatto l’elettroshock.

E’ qui che Maltese e il PM Montano lo interrogheranno e scopriranno che Crociata era un informatore di Peralta e che a fare da tramite tra lui e tale Wanda era la Spatuzza, rapita dal clan. Maltese proverà a convincere Miceli a collaborare, ma questo verrà assassinato nella sua cella prima di poterlo fare. Così il commissario chiederà all’amico Licata di scrivere un articolo su tutta la vicenda e, quando anche Renda verrà ritrovato morto nella sua cella, il commissario penserà che la sua indagine è finita su un binario morto. A consolarlo, per fortuna, c’è Elisa che si è lasciata con Licata e ha appena scoperto che Wanda non è un nome di donna ma una rara orchidea allevata da Giulia Melendez.

Il cast di Maltese – Il romanzo del Commissario

