Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 26 ottobre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la seconda puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Avere a che fare con un’adolescente è sempre complicato: Arianna sembra opporsi a qualsiasi tentativo di Saverio per stabilire dei canali di comunicazione. In più, Saverio deve fare i salti mortali per nascondere la sua esistenza a Suleima. Per fortuna, ha accanto Michela, che si rivela sempre più necessaria. Quando lo chef Pino Mendolia, amico di vecchia data di Marilù, viene assassinato nella cucina del suo ristorante stellato, Saverio e Piccionello si gettano a capofitto nelle indagini. Non sarà facile arrivare alla verità, come non sarà facile per Saverio contrastare Arianna, decisa a trasferirsi in un esclusivo college milanese. Per convincerla a restare a Màkari, Saverio è disposto a tutto. Persino a scomodare suo padre. Quando tutto sembrerà risolto, un ritorno improvviso rimescolerà le carte in tavola.

Makari 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Makari 4? Capitanato da Claudio Gioè ed Ester Pantano, il cast include Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.