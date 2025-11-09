Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la terza puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Suleima si precipita a Màkari per conoscere Arianna. Ma Saverio è diviso fra opposti sentimenti, opposti desideri, senza riuscire a risolversi, in bilico tra lei e Michela. La situazione, già delicata, si complica quando, durante un’escursione a Pizzo Maraventano organizzata dal professor Lamanna e Mimì, viene trovato il corpo di Paolo Trovato, detto u’ sceccu, e Saverio e Piccionello si ritrovano a indagare. Nel frattempo, Saverio dovrà gestire il ritorno di Claudia, una nuova sbalorditiva scoperta e l’annuncio dell’imminente partenza di Michela per l’Australia. Per Saverio Lamanna è arrivato il momento di prendere in mano la propria vita.

Makari 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Makari 4? Capitanato da Claudio Gioè ed Ester Pantano, il cast include Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.

Ricerca