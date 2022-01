L’ufficiale e la spia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

L’ufficiale e la spia è il film in onda questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica del 2019 diretta da Roman Polanski, con protagonista Jean Dujardin. Tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Polanski, il film racconta delle indagini del tenente colonnello Georges Picquart volte a far luce sul cosiddetto affare Dreyfus. Ha vinto il Gran premio della giuria alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film L’ufficiale e la spia.

Trama

Il film diretto da Roman Polanski racconta la storia del Capitano francese Alfred Dreyfus (Louis Garrel), giovane militare di origine ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento e come spia dei tedeschi. Siamo nel 1895, precisamente in gennaio, e nel cortile dell’École Militaire di Parigi l’ufficiale dell’esercito francese, Georges Picquart (Jean Dujardin), assiste alla condanna all’esilio del giovane uomo definito “informatore del nemico”. Dreyfus viene spedito nella remota Isola del Diavolo, al largo della costa della Guyana francese. Completamente solo e tormentato, il capitano trascorre il suo tempo a disperarsi e a scrivere alla moglie, rimasta in Francia.

Dopo l’arresto di Alfred Dreyfus, Picquart viene promosso e messo a capo dell’unità di controspionaggio militare. Durante la carica si rende conto che, nonostante Dreyfus sia stato esiliato, le informazioni segrete francesi giungono ugualmente alle orecchie tedesche. L’ufficiale si convince che il suo collega è stato accusato ingiustamente e che la spia è ancora tra loro. Desideroso di giustizia e di verità, Picquart inizia a indagare per anni, scontrandosi con il suo stesso Paese e con il rischio di compromettere la sua stessa carica militare; mentre il capitano esiliato vive umiliato in prigionia e sottoposto a processi farsa che non mutano la sua situazione.

Il caso Dreyfus è uno dei più grandi scandali giudiziari del XX secolo, che ha diviso la Francia per più di dieci anni tra chi lo riteneva colpevole e chi lo reputava innocente. Lo scrittore Émile Zola prese le difese del giovane capitano ebreo nell’articolo J’accuse, apparso su L’Aurore, dove accusava la Terza Repubblica francese di antisemitismo.

L’ufficiale e la spia: il cast del film

Un cast molto importante per il film di Rai 3 L’ufficiale e la spia, in onda questa sera su Rai 3. La regia è di Roman Polanski, protagonisti sono Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jean Dujardin: Ten. Col. Marie-Georges Picquart

Louis Garrel: Cap. Alfred Dreyfus

Emmanuelle Seigner: Pauline Monnier

Grégory Gadebois: Magg. Hubert-Joseph Henry

Mathieu Amalric: Alphonse Bertillon

Melvil Poupaud: Fernand Labori

Éric Ruf: Col. Jean Sandherr

Laurent Stocker: Gen. Georges-Gabriel de Pellieux

André Marcon: Émile Zola

Michel Vuillermoz: Ten. Col. Armand du Paty de Clam

Denis Podalydès: Edgar Demange

Damien Bonnard: Desvernine

Wladimir Yordanoff: Gen. Auguste Mercier

Didier Sandre: Gen. Raoul Le Mouton de Boisdeffre

Vincent Grass: Gen. Jean-Baptiste Billot

Hervé Pierre: Gen. Charles-Arthur Gonse

Laurent Martella: Cap. Ferdinand Walsin Esterhazy

Vincent Pérez: Louis Leblois

Luca Barbareschi: Philippe Monnier

Streaming e tv

Dove vedere L'ufficiale e la spia in diretta tv e in streaming? Il film va in onda su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.