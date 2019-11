Luciana Littizzetto fa il verso a Giorgia Meloni

Luciana Littizzetto non si è fatta sfuggire il tormentone dedicato a Giorgia Meloni “Io sono Giorgia”, e durante la puntata del 10 novembre 2019 di “Che tempo che fa” ha mostrato la sua personale versione del Remix.

“Io sono Luciana” non solo prende in giro Giorgia Meloni, ma anche tutte le critiche normalmente rivolte a Fazio dopo la bufera che ha coinvolto il programma l’anno scorso, quando è stato trasferito da Rai 1 a Rai 2 per le polemiche sul chachet di Fazio.

E così la comica canta: “Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana. Fazio su Rai 1, Fazio su Rai 2.”

E ancora: “Sono una donna, non sono una santa, bevo la coca, bevo la fanta”.

Vogliono che siamo: “Conduttore 1, conduttore 2, conduttore 1, conduttore 2”. E il video è virale.

“Io sono Giorgia”, il discorso di Meloni a San Giovanni diventa una hit virale

