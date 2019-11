“Io sono Giorgia”, il discorso di Meloni a San Giovanni diventa una hit virale

“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di piazza San Giovanni, lo scorso 19 ottobre. Ma sono anche le parole del nuovo tormentone diventato virale sul web, la hit “Io sono Giorgia”.

Le parole veementi di Giorgia Meloni, con cui ribadiva i concetti chiave della sua propaganda politica, a distanza di qualche settimana sono diventate un vero e proprio fenomeno social. Tantissimi i video-meme montati ad arte con il “Giorgia remix”. Dai Teletubbies a Friends, da Non è la Rai a Jocker, una serie di video virali stanno invadendo le bacheche social di tutta Italia.

“No a genitore uno e genitore due, noi difendiamo i nostri nomi perché non siamo codici. Sono una donna, sono una cristiana, sono una madre e non me lo toglierete. Come nelle fiabe ci sono gli orchi che rubavano i bambini per mangiarseli, a Bibbiano c’erano gli orchi che rubavano i bambini per mangiarsi sopra. Voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio legittimo di un omosessuale di adottare un bambino di fronte al diritto di quel bambino di avere un padre e una madre. Semplicemente perché l’omosessuale vota e il bambino no”, aveva detto Giorgia Meloni durante la manifestazione del centro destra unito.

Qui i video più belli:

Qui invece il video dell’intervento di Giorgia Meloni a piazza San Giovanni, contro gay e persone Lgbtq in generale:

