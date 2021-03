Lous and the Yakuza, l’ospite di Gaia al Festival di Sanremo 2021

Chi è Lous and the Yakuza, la cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Gaia al Festival di Sanremo 2021 nel corso della terza puntata della kermesse musicale? Si tratta di una cantautrice e modella della Rapubblica Democratica del Congo, naturalizzata belga. Pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma, Lous and the Yakuza nasce a Lubumbashi, in Congo, il 27 maggio del 1996.

Terza di quattro figli, alla sola età di due anni, la madre di Marie, ruandese, viene imprigionata a causa della sua etnia dopo lo scoppio della seconda guerra che sconvolge il Paese africano. Una volta libera, la donna fugge in Belgio, ma Marie la raggiunge solamente due anni più tardi, mentre il padre rimane in Congo. La famiglia, quindi, si riunisce in Rwanda nel 2005 per poi fare ritorno, questa volta definitivamente, in Belgio nel 2011.

È qui che Lous and the Yakuza si avvicina al mondo della musica. Nonostante la contrarietà dei suoi genitori, che la vorrebbero medico, Marie se ne va di casa e inizia la sua carriera di cantautrice e modella. Dopo aver scelto il nome d’arte (Lous è l’anagramma di Soul), realizza diversi ep e inizia a esibirsi in alcuni locali del Belgio.

Qui viene notata dal produttore Miguell Fernandez, che le fa firmare un contratto discografico. Nel 2020, pubblica il suo primo album dal titolo Gone, che contiene anche il singolo Dilemme, divenuto in breve tempo una hit mondiale. Nel 2091, la cantante è stata protagonista di un’intervista a Che tempo che fa durante la quale ha raccontato la sua travagliata vita nonostante la giovane età. Nel 2021, sarà sul palco del teatro Ariston per duettare, nel corso della terza puntata della manifestazione canora (qui tutte le notizie), con Gaia sulle note del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Vittoria Ceretti al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale per la terza serata del Festival Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Giuliano Sangiorgi nella terza serata del Festival