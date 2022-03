Chi è Lory Del Santo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Lory Del Santo, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show riparte in prima serata su Canale 5, con doppio appuntamento settimanale. In studio a condurre c’è di nuovo Ilary Blasi, ma a cambiare sono gli opinionisti, rappresentati da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ma cosa sappiamo su Lory Del Santo? E con chi gareggia all’Isola dei Famosi 2022? Scopriamo tutto a riguardo.

Chi è Lory Del Santo: età, programmi, Instagram

Lory Del Santo è un’attrice e personaggio televisivo ben noto al pubblico italiano. Classe 1958, entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022 gareggiando in coppia con Marco Cuculo. Ha iniziato a recitare da ragazzina, che aveva soltanto 16 anni, e ha lavorato come valletta al Festivalbar. In passato ha già partecipato all’Isola dei Famosi, un programma che le ha portato fortuna poiché l’ha vinto: era il 2005 e quella era la terza edizione del reality show. Ha preso parte anche a La Fattoria, alla quinta edizione di Pechino Express e al Grande Fratello Vip nel 2018. Ospite di Barbara d’Urso, è diventata poi opinionista del programma Live della domenica. Di recente ha preso parte anche al programma Back To School di Italia1. Alla nuova edizione dell’Isola, Lory Del Santo ha voluto partecipare con il suo compagno di vita e di avventura, con il quale ha condiviso gli ultimi otto anni. La loro è una relazione che procede a gonfie vele. L’attrice è presente anche sui social: su Instagram è seguita da oltre 100mila fan.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.